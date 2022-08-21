Чемпіонат Англії 2022/23, 3-й тур

Вест Хем – Брайтон – 0:2

Голи: Макаллістер, 22 (пен), Троссар, 66

Лідс – Челсі – 3:0

Голи: Ааронсон, 33, Родріго Морено, 37, Харіссон, 69

Вест Хем розпочав новий сезон з двох поразок, не забивши жодного гола, причому в попередньому турі команда програла новачку Ноттінгему. Звісно ж, підопічні Девіда Мойєса бажали зупинити цю невдалу серію. Матч проти Брайтона у Лондоні виглядав прекрасною можливістю для набору перших очок, але зустріч пішла не за планом господарів – вже на 20-й хвилині Керер привіз пенальті у ворота "молотобійців". Макаллістер впевнено його реалізував. 0:1.

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Госопдарі не створили нічого у першому таймі, серйозно поступаючись "чайкам" за всіма компонентами. По перерві "хаммерс" додали в активності й навіть провели кілька ударів, але моментів все одно не виникало. За це прилетіло покарання на 66-й хвилині: Троссар отримав передачу від Гроса, вийшов віч-на-віч з Фабіанскі й легко пробив повз нього – 0:2! Шокований Вест Хем капітулював, зазнавши третьої поспіль поразки й опустившись на дно таблиці. Брайтон же піднявся у зону ЛЧ.

У паралельному матчі Лідс приймав Челсі, створивши головну сенсацію тижня. Щоправда, вже на 1-й хвилині йоркширці могли пропускати гол внаслідок вривання Стерлінга у штрафний – Рахім прибрав на замасі кількох захисників і пробив у дальній кут, але трішки не влучив. На 21-й же Маунту дали вистрілити метрів з 19-ти, однак Мельє врятував господарів. Тим не менш, підопічні Джессі Марша не забували огризатись своїми контратаками.

В цілому, матч був рівним, однак на 30-х хвилинах Челсі зазнав справжньої катастрофи. На 33-й вони дозволили Лідсу відкрити рахунок – постарався Менді, який спробував обіграти Ааронсонса. Не вийшло. Бренден відібрав м'яч і покотив м'яч у порожні ворота. На 37-й же "павичі" несподівано забили вдруге – це Родріго Морено протиснув Джеймса й замкнув подачу Харіссона на лінію воротарського. 0:2!

Шоковані лондонці так і не відігрались до перерви. Після неї футбол Челсі не став набагато кращим, хоча в активності команда дещо додала. На 65-й хвилині "пенсіонери" могли відродити інтригу потужним ударом Джеймса з правого кута штрафного під дальню стійку, однак Мельє парирував. Лідс у відповідь закрив гру: Лдеймс виконав подачу з лівого флангу, Ааронсон не зміг пробити, а м'яч зрикошетив від Морено на Харіссона – Джек тут же розстріляв ворота. 0:3.

Лідс міг і четвертий забити, однак команда зупинилася на трьох голах. Остаточно ж гостей добив Кулібалі, який отримав другу жовту картку на 85-й хвилині. У підсумку, фінальний свисток зафіксував розгром Челсі – лондонці впали на 12 позицію в турнірній таблиці. Лідс же вийшов на третє місце.

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