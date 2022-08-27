Тухель проиграл апелляцию и не сможет руководить Челси в ближайшем матче – последствия горячей стычки с Конте
Наставник Челси Томас Тухель таки вынужден отбывать наказание за свои разборки с Антонио Конте.
Апелляция немецкого специалиста не принесла желаемого результата, сообщает Sky Sports.
Челси – Лестер на setantasports.com: анонс матча АПЛ
Во время матча Челси – Тоттенхэм во 2-м туре АПЛ (2:2) Антонио Конте и Томас Тухель активно провоцировали друг друга. Дело чуть не дошло до драки, но страсти удалось унять. Наказания для тренеров оказались разными. Конте отделался штрафом в размере 15 тысяч фунтов, а Тухель должен заплатить 35 тысяч и пропустить один матч.
Дисквалификацию рулевой Челси отбудет сегодня (27 августа), когда его команда будет принимать Лестер.
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