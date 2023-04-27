Німець, який нещодавно очолив мюнхенський клуб, вже готується до літнього трансферного вікна. Томас Тухель хоче посилити Баварію, підписавши двох гравців Челсі.

Челсі – Брентфорд – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Як повідомляє журналіст Крістіан Фальк, німець намагається вмовити Матео Ковачіча змінити клубну прописку. Раніше преса писала про зацікавленість Баварії в послугах Мейсона Маунта, якого також Тухель хотів би бачити у своїй команді. З хорватом вже розпочали перемовини.

Чинні контракти Ковачіча та Маунта з Челсі закінчуються влітку 2024 року. Очікується, що "сині" не будуть перешкоджати перемовинам, оскільки лондонцям треба оптимізувати свій склад. У разі, якщо Маунт покине команду, ймовірно, що у Михайла Мудрика буде більше шансів отримати ігровий час та частіше потрапляти до основного складу.

• Thomas Tuchel would like to work with Mateo Kovačić at Bayern. Contract until 2024 - Chelsea would be open to selling the midfielder



• Mason Mount is currently 'not a hot topic' at Bayern, but the England midfielder is also an option for Tuchel



[@cfbayern] pic.twitter.com/9h6IvqpHLn — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 26, 2023

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