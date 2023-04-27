Тухель прагне забрати з Челсі двох гравців – лідера "синіх" і конкурента Мудрика
Головний тренер Баварії Томас Тухель бажає бачити у своїй команді декількох гравців Челсі.
Німець, який нещодавно очолив мюнхенський клуб, вже готується до літнього трансферного вікна. Томас Тухель хоче посилити Баварію, підписавши двох гравців Челсі.
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Як повідомляє журналіст Крістіан Фальк, німець намагається вмовити Матео Ковачіча змінити клубну прописку. Раніше преса писала про зацікавленість Баварії в послугах Мейсона Маунта, якого також Тухель хотів би бачити у своїй команді. З хорватом вже розпочали перемовини.
Чинні контракти Ковачіча та Маунта з Челсі закінчуються влітку 2024 року. Очікується, що "сині" не будуть перешкоджати перемовинам, оскільки лондонцям треба оптимізувати свій склад. У разі, якщо Маунт покине команду, ймовірно, що у Михайла Мудрика буде більше шансів отримати ігровий час та частіше потрапляти до основного складу.
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