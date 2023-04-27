Немец, недавно возглавивший мюнхенский клуб, уже готовится к летнему трансферному окну. Томас Тухель хочет усилить Баварию, подписав двух игроков Челси.

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Как сообщает журналист Кристиан Фальк, немец пытается уговорить Матео Ковачича сменить клубную прописку. Ранее пресса писала о заинтересованности Баварии в услугах Мейсона Маунта, которого Тухель хотел бы видеть в своей команде. С хорватом уже начались переговоры.

Действующие контракты Ковачича и Маунта с Челси истекают летом 2024 года. Ожидается, что синие не будут препятствовать переговорам, поскольку лондонцам нужно оптимизировать свой состав. Если Маунт покинет команду, вероятно, что у Михаила Мудрика будет больше шансов получить игровое время и чаще попадать в основной состав.

• Thomas Tuchel would like to work with Mateo Kovačić at Bayern. Contract until 2024 - Chelsea would be open to selling the midfielder



• Mason Mount is currently 'not a hot topic' at Bayern, but the England midfielder is also an option for Tuchel



[@cfbayern] pic.twitter.com/9h6IvqpHLn — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 26, 2023

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