Тухель стремится забрать из Челси двух игроков – лидера "синих" и конкурента Мудрика
Главный тренер Баварии Томас Тухель хочет видеть в своей команде нескольких игроков Челси.
Немец, недавно возглавивший мюнхенский клуб, уже готовится к летнему трансферному окну. Томас Тухель хочет усилить Баварию, подписав двух игроков Челси.
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Как сообщает журналист Кристиан Фальк, немец пытается уговорить Матео Ковачича сменить клубную прописку. Ранее пресса писала о заинтересованности Баварии в услугах Мейсона Маунта, которого Тухель хотел бы видеть в своей команде. С хорватом уже начались переговоры.
Действующие контракты Ковачича и Маунта с Челси истекают летом 2024 года. Ожидается, что синие не будут препятствовать переговорам, поскольку лондонцам нужно оптимизировать свой состав. Если Маунт покинет команду, вероятно, что у Михаила Мудрика будет больше шансов получить игровое время и чаще попадать в основной состав.
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