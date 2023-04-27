У матчі 33 туру АПЛ Челсі поступився вдома Брентфорду з рахунком 0:2. Дивіться голи та огляд матчу на Футбол 24.

Челсі зазнав п'ятої поразки під керівництвом Френка Лемпарда поспіль. У "синіх" знову виникли серйозні проблеми зі створенням моментів – Стемфорд Брідж вкотре освистав своїх улюбленців.

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Лемпард залишив Михайла Мудрика в запасі, але випустив українського нападника одразу після перерви – замість Конора Галлахера. З появою Мудрика "сині" покращили гру в атаці, але головна небезпека все ж йшла від іншого форварда, який вийшов на заміну на початку другого тайму – Обамеянга.

Незважаючи на всі старання, Челсі не зумів зачепитися в цій зустрічі навіть за нічию. Ця поразка остаточно позбавила команду Мудрика шансів на потрапляння до четвірки найкращих команд АПЛ. Наступного сезону Челсі в Лізі чемпіонів виступати не буде...

З 39 очками після 32 турів чемпіонату Челсі зберігає шанси на потрапляння до Ліги Європи. За цю можливість команда Мудрика боротиметься в матчах, які залишилися.