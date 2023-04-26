"Аристократи" безпрецедентно застрягли у нижній половині турнірної таблиці, програвши три попередні матчі чемпіонату. Та й взагалі, востаннє "сині" перемагали ще 11 березня! Більше того, Мудрик і Ко зберігають математичні шанси на виліт у Чемпіоншип. Аби хоча б трохи розвіяти суцільний негатив, команді Лемпарда була потрібна перемога.

Не краща смуга тривала і в Брентфорда. Команда Томаса Франка не перемагала аж у шести турах. Щоправда, раніше набрані очки дозволяли "бджолам" перебувати на десятій сходинці, якраз над своїм сьогоднішнім суперником.

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Лемпард здивував стартовим складом, залишивши в запасі Феліша та Мудрика, зробивши ставку на Галлахера і Канте під єдиним форвардом, функції якого виконував Стерлінг. Гра стартувала сонно і точилася, назагал, в районі центрального кола. Можна згадати рейд із гострим прострілом від Чілвелла, заблокований удар Канте, підключення з другого поверху від Сілви чи перший дійсно небезпечний удар від Енцо, коли кіпер гостей вийняв м’яч з-під поперечки. Але загалом дії "аристократів" в атаці навіювали нудьгу. Повна криза свіжих ідей!

Натомість Брентфорд, який подав свій перший кутовий на 37-ій хвилині, одразу ж втілив його у гол. М’яч після навісу від прапорця зачепив Аспілікуету і прошмигнув у дальній кут воріт Кепи. До свистка на перерву господарі так і не оговталися від шоку. Назрівала потреба замін одразу ж із роздягальні.

Лемпс виправдав такі очікування: кинув у бій Мудрика та Обамеянга. Челсі перебудувався на 4-3-3 і спрямував на оборону гостей всю свою агресію. Перші хвилин 15 здавалось, що ось-ось Брентфорд затріщить по швах. Запрацювали фланги, кілька непоганих нагод для того, щоб зрівняти рахунок, змарнував Обамеянг. Після 60-ї хвилини запал господарів почав згасати. До того ж гості вміло його гасили.

А на 78-ій хвилині "бджоли" вбивчо підстерегли Челсі на контратаці. Мбеумо протягнув м’яч від центрального кола, увійшов у штрафний майданчик, витримав паузу і прошив Кепу не без рикошету – 0:2. Стемфорд Брідж почав порожніти на очах – фани "синіх" довгими шеренгами покидали свої сектори. Лемпард аврально випустив Феліша та Мадуеке – надто пізно. Тринадцята поразка Челсі у чемпіонаті. До зони вильоту якихось 10 очок.

На що награв Мудрик?

Усім давно вже зрозуміло, куди потрапив Михайло Мудрик. Клуб з грошима, великими амбіціями, але абсолютно провальним менеджментом. Те, що команда пробилася у чвертьфінал ЛЧ, не назвеш інакше, аніж прощальним дивом від Грема Поттера. От у чемпіонаті стан справ більш логічний та справедливий. Челсі міцно осів у нижній половині турнірної таблиці. А за кількістю очок, набраних у квітні при Лемпарді – 0 (нуль!) – "сині" взагалі є найгіршою командою Прем’єр-ліги.

Мудрик увійшов у гру з роздягальні, вже при рахунку 0:1, і став співучасником найкращого відрізку Челсі, який тривав до 60+ хвилини. Він встиг виконати гостру подачу зі штрафного, яку ударом головою замикав Сілва. Потім і сам заробив небезпечний стандарт на лінії карного майданчика. Кілька разів непогано обігрувався з партнерами. Потужніше працював, звісно, протилежний фланг, де розривав Стерлінг. Але маневри українця ліворуч змушували оборону Брентфорда працювати по всьому периметру.

Проте кисню господарям вистачило ненадовго. Потьмянів і Михайло, який у пошуках м’яча опинявся глибше, іноді заплутуючись під пресингом гостей. Принагідно – порція компліментів Томасу Франку. Його команда, мабуть, виконала абсолютно всі тренерські настанови на матч. Надійно і сухо відзахищалася. Витиснула максимум зі своїх нечисленних моментів в атаці. Просто красені!

Підсумкові оцінки для Мудрика від Sofa Score (6,9) та WhoScored (6,5) – це приблизно золота середина рейтингу серед усіх його одноклубників, які зіграли проти Брентфорда. Одинадцятий матч українця в АПЛ – лише одна (!) перемога і досі жодного забитого м’яча. Якщо це не фіаско, тоді що це?

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