Керівництво Баварії розуміє, що прощання з Тухелем неминуче. Однак клуб хотів би вдатися до змін після завершення поточного сезону. У тренера немає шансів виправити становище, адже він зіпсував взаємини з гравцями.

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За інформацією Bild, наставника досі підтримують лише шестеро – Мануель Нойєр, Рафаел Реррейру, Джамал Мусіала, Лерой Сане, Харрі Кейн і Ерік Дайєр. Решті більше не хочеться працювати з цим тренером. Коаліцію проти Тухеля очолюють Йозуа Кімміх, Томас Мюллєр, Маттейс де Лігт, Серж Гнабрі та Леон Горецка.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Баварія цілком може залишитися без трофеїв. Команда вже вилетіла з Кубка Німеччини, а в Бундеслізі на 8 очок відстає від лідера. У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів підопічні Тухеля не змогли обіграти Лаціо.

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