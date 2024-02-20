Керівництво Баварії серйозно підійшло до пошуків нового тренера для команди, адже два попередні вибори не принесли очікуваного результату.

Наразі позиція мюнхенського клубу залишається чіткою. Томас Тухель повинен допрацювати нинішній сезон, після чого сторони попрощаються. Журналіст німецької редакції Sky Флоріан Плеттенберг повідомив про плани Баварії.

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За інформацією джерела, чутки про можливе повернення Ганса-Дітера Фліка безпідставні. У цьому не зацікавлені ні тренер, ні клуб. А от кандидатуру Зінедіна Зідана справді обговорюють. Баварія цінує авторитет і тренерські успіхи француза, але поки не планує переходити до конкретних дій.

Найкращим варіантом в Мюнхені вважають запрошення Хабі Алонсо. Однак іспанський фахівець по-справжньому відданий своїй роботі в Леверкузені й не демонструє навіть натяків, що готовий розмовляти з потенційними роботодавцями. Окрім того, запросити Хабі прагне Ліверпуль, який влітку втратить Юргена Клоппа.

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Також Баварія підготувала "пожежний" варіант. Якщо Томаса Тухеля доведеться звільнити завчасно, тоді клуб запросить Уле Гуннара Сульшера. Це буде виключно тимчасовий варіант, щоб завершити сезон. До слова, норвежець перебуває без роботи після звільнення з Манчестер Юнайтед ще восени 2021 року.