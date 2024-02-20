Руководство Баварии понимает, что прощание с Тухелем неизбежно. Однако клуб хотел бы прибегнуть к изменениям после завершения текущего сезона. У тренера нет шансов исправить положение, ведь он испортил взаимоотношения с игроками.

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По информации Bild, наставника до сих пор поддерживают лишь шестеро – Мануэль Нойер, Рафаэл Реррейру, Джамал Мусиала, Лерой Сане, Харри Кейн и Эрик Дайер. Остальным больше не хочется работать с этим тренером. Коалицию против Тухеля возглавляют Йозуа Киммих, Томас Мюллер, Маттейс де Лигт, Серж Гнабри и Леон Горецка.

Напомним, в нынешнем сезоне Бавария вполне может остаться без трофеев. Команда уже вылетела из Кубка Германии, а в Бундеслиге на 8 очков отстает от лидера. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов подопечные Тухеля не смогли обыграть Лацио.

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