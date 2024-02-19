Німецький хавбек Йозуа Кімміх може покинути Баварію через конфлікт з тренером.

Взаємини між Кімміхом і Тухелем зараз дуже погані, повідомляє Bild. Футболіст і тренер злі один на одного. Для Тухеля останньою краплею стали розбірки між Йозуа та асистентом Льовом, якого хавбек атакував після заміни у матчі з Бохумом.

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Кімміх давно не прихильний до тренера. Він був правою рукою Нагельсманна, а після зміни наставника втратив свій статус. Ще влітку німця насторожило, як Тухель наполегливо шукав опорника йому на заміну.

Йозуа доклав усіх зусиль, щоб відновитися до чемпіонського матчу з Байєром, однак коуч все одно не поставив його в основу. Кімміх вперше по-справжньому розглядає варіант трансферу з Баварії.

Баварія протягом тижня програла три останні матчі Байєру, Лаціо та Бохуму. Майбутнє Тухеля в клубі тепер під питанням.