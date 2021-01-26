Лондонський Челсі швидко визначився з новим наставником після звільнення Френка Лемпарда. Новим головним тренером Челсі став німецький фахівець Томас Тухель.

"Пенсіонери" недовго перебували без головного тренера. Як і прогнозували, новим наставником Челсі став 47-річний Томас Тухель. Контракт із німцем розрахований до літа 2022 року, інформує офіційний сайт лондонського клубу.

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Тухель дебютує на посаді головного тренера Челсі вже у домашньому матчі 20 туру АПЛ проти Вулверхемптона, який відбудеться 27 січня. Початок – о 20:00 за Києвом.

Як відомо, 25 січня Челсі попрощався з Френком Лемпардом, який очолював команду з літа 2019-го. Під його керівництвом лондонці посіли 4 місце в АПЛ 2019/20, але в поточному чемпіонаті йдуть лише дев'ятими, маючи в пасиві 5-матчеву безвиграшну серію.

Останнім місцем роботи Томаса Тухеля був французький ПСЖ, який він покинув наприкінці 2020 року. Перед тим німець працював на батьківщині – у другій команді Аугсбурга, Майнці та дортмундській Борусії. Тухель двічі привів ПСЖ до звання чемпіона Франції, а з Борусією виграв Кубок Німеччини 2016/17.

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