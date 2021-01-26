"З одним з найбільших бюджетів у лізі та найбільшими витратами на трансфери приходять великі очікування, і в Челсі протягом багатьох років підхід до менеджерів був послідовним. Френк це знав, коли взявся за роботу. Проблема Челсі тягнеться ще з минулого – здається, що гравці часом підставляють менеджера. Я сподіваюся, що цього разу був не той випадок.

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Це Челсі і їхній підхід. Френк не є жертвою своєї поганої роботи на посаді менеджера, він просто зіткнувся з так званою моделлю Челсі – звільнення та запрошення менеджерів кожні 12-18 місяців, якщо все піде не так добре, як вони хочуть. Це досить високий стандарт, якого вони дотримуються. Я не хвилююсь за Френка. Впевнений, що він продовжить чудову тренерську кар'єру, оскільки, на мою думку, він фантастично впорався з цією роботою. Це важко, але він добре попрацював.

Тухель – черговий менеджер, який має чудову репутацію, тому це хороше доповнення до Прем'єр-ліги, якщо він прийде. Втім, Тухель працюватиме за такими ж правилами, як і Френк. Через 1,5-2 роки будемо обговорювати відставку Тухеля, я в цьому майже впевнений", – цитує Невілла Sky Sports.

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