Жорстоке падіння ідолів

Відставка Лемпарда з Челсі далася Абрамовичу, мабуть, трохи важче, ніж зазвичай. Ледь не головна легенда "синіх". Найкращий голеадор. Справжній символ. Людина, яка очолювала походи лондонців за великими титулами ще у статусі футболіста. Нинішня сумна історія – прекрасний сигнал для Шевченка чи будь-якого іншого топового кандидата на цей електричний стілець. Якщо у подібному стилі не пошкодували клубну легенду, то жодні регалії чи приятельські статуси також не вбережуть під проблем у майбутньому. Тільки титули та гучні тріумфи, бажано вже і зараз. Нічого особистого, цинічний бізнес сучасного футболу.

Челсі офіційно оголосив про звільнення Лемпарда

Як сказав Гвардіола, тут нікому не потрібно ваші плани, ідеї, проекти та філософія – нічого цього банально не існує на такому рівні. Це в більшості українських ЗМІ будуть розповідати про структури та позитиви, потребу завжди підтримувати навіть після розгромних фіаско. На заході все значно суворіше. Ти або перемагаєш, або летиш з посади. Твоєї невдачі завжди чекає не таке вже й вузьке коло топ-тренерів – ефект доміно ніхто не скасовував. Тухеля звільняють з ПСЖ, на ринку з'являється велике ім'я, і кожна твоя невдача може спровокувати зміну тренера, безжально пришвидшити всі процеси. Цікавий сезон виходить: голови наставників летять майже відразу після перемог чи інших успішних результатів, які вже не мають жодного значення і перед стартовим свистком.

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Історія Біліча і Тухеля повторилася. Лемпард звільнений після впевненої перемоги в Кубку Англії. Було б не так прикро, якби це сталося відразу після поразок від Манчестер Сіті чи Лестера, а не так – з незрозумілою паузою в часі. Від жодного зі згаданих тренерів перед нинішнім сезоном не чекали стільки, скільки від Лемпса. Команда, зміцнена на рекордні для АПЛ майже 250 мільйонів євро, повинна була зі старту всіх змітати. Однак ще у серпні 2021 року клубні боси розглядали можливість відставки Френка в разі настання першої ліпшої серії 4-5 провальних матчів, рапортують джерела авторитетного The Athletic.

Повтору минулорічного приниження у плей-офф Ліги чемпіонів (сумарно 1:7 від Баварії у двох матчах) не міг собі дозволити ніхто. Надто великі ставки були зроблені цього літа. І ось якогось 5 грудня Лемпард опинився на вершині. Челсі ефектно бив Лідс, очолював турнірну таблицю. Хай і лише на день. Далі команда виграла лише 2 з 9 матчів, якщо не враховувати поєдинків Кубка Англії проти клубів з нижчих дивізіонів. За цей же час трапилися аж 5 поразок в АПЛ, які в умовах величезної конкуренції нинішнього сезону відкинули на 9-10 місця. Криза була очевидною, хоча це і так ще квіточки на фоні того, що твориться з Ліверпулем (1 забитий гол за останні 5 турів легесенького календаря).

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Тепер ми уже знаємо, що останній тиждень 42-річний керманич фактично працював як виконувач обов'язків. Якби міг, сам подав би у відставку ще після безнадійного фіаско в Лестері, адже весь згаданий період керівництво вело перемовини з наступником, підписавши вирок без особливих сентиментів. Нікого ще Абрамович не звільняв настільки рано по ходу сезону. Російський олігарх полюбляє тренерські відставки, після яких його команда дивовижно трансформується і мчить завойовувати трофеї. Але щоб так...

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Першими пішли проти свого тренера представники іспанського клану. Ігнорування Маркоса Алонсо, який починав сезон у старті, але осоромився на полі Вест Бромвіча (3 пропущені голи за стартові 27 хвилин, показово виїхав за межі стадіону ще в перерві), було досить неоднозначним. Лівий захисник у минулі сезони багато забивав та асистував, показував топ-рівень. Так, гра з новачком АПЛ стала провалом, але той же Тьягу Сілва чудив не менше, а місця в основі не втратив. Зрештою, Емерсон замість іспанця грав у рамках ротації значно більше. Тут варто відзначити, що саме лівий захисник Бен Чілвел став ледь не єдиним (може, ще Менді) зі 7 літніх новачків, кого дуже хотів сам Лемпард. Тому перспективи для Алонсо були вкрай туманними з моменту підписання гравця збірної Англії. Забагато баласту в складі дорівнювало вічно натягнутій атмосфері.

А ось ситуація з найдорожчим голкіпером світу – справжній ляпас для керівництва. Кепа Аррісабалага навіть в останньому матчі Лемпса проти Лутона спромігся пропустити легенький удар суперника, зігравши так, ніби це татко років 40-50 у дворі зі своєю дитиною відверто піддається, аби потішити своє чадо. І все ж директорат Челсі вважав, що Френк повинен був краще попрацювати в ролі няньки з іспанським воротарем вартістю у феноменальні 80 млн євро (той же Трансфермаркт обвалив ціну на баска до 15 мільйонів, у 4 рази від його пікового моменту). Обоє іспанців скаржилися на недовіру тренера агентам, а ті мали б "накапати" керівництву на "нікудишнього" коуча.

Згодом підключилися Рюдігер і Ковачіч. Німець спочатку став аж 5 вибором серед стоперів, а потім блискавично домігся свого. Перед здвоєним туром, коли за 4 дні зіграли 2 виїзні матчі, центрбек збірної Німеччини, який асистував недавно у грі проти України, сенсаційно витіснив з основи Курта Зума. Натомість француз забив уже 4 голи в поточному сезоні та не був якимсь головним антигероєм останньої негативної серії. Гравці через своїх агентів скаржилися на відсутність чітких тактичних інструкцій від тренера, нелюбов до індивідуальних бесід, публічну критику своїх футболістів. Водночас Петр Чех змушений був проводити зустрічні бесіди з менеджерами щодо жахливої ігрової форми їхніх зіркових клієнтів. Самі гравці ж дійшли до того, що нарікали на занадто інтенсивні тренування Лемпарда.

Впливова дама з Росії має вагоміше слово, ніж тренер

Маріна Грановская заправляє всім у лондонському клубі. Вона від початку знала, що Лемпарда можна просто використати. Довірливий Френк відкинув привабливу пропозицію заради проекту, який не міг вигоріти, але до нього лежало серце. Він справді виявився ідеальним кризовим менеджером. Поки горе-керівники дожилися до трансферного бану, легенда піднімав найталановитіших вихованців. Джеймс, Маунт та Абрахом, зрештою, стали його найбільшими досягненнями, на підході Гілмор і Хадсон-Одої. У кожній лінії безкоштовне доповнення. Згадані таланти клубної академії були одними з найкращих на полі майже завжди. На відміну від тих суперстарів за грубі мільйони. За інсайдами The Athletic, значна кількість гравців домовилися плавити Лемпарда у матчі з Фулхемом, очікуючи на відставку в разі втрати очок, але той самий Маунт витягнув вистраждану перемогу 1:0.

Маріна не помиляється ніколи, а в усіх проблемах Челсі завжди винні тренери. Таким є статус росіянки з канадським паспортом. Челсі здавна називають політичним клубом. Якщо навіть легендарний Лемпард не має права підібрати собі тренерський штаб без зайвих вух керівництва, то що казати про інших фахівців. Навіть той же Чех, чи можна було повністю довіряти колишньому партнерові? Не існувало жодної гарантії, що зміст приватних розмов з близьким оточенням не витік би на сам верх. У кожному нормальному клубі наставник має право взяти всіх, хто потрібен. Френк вважав, що його статус дозволить хоча б такі дрібнички. Помилився. Отримав вето, зокрема, на свого тренера воротарів.

Та й сама його зарплата (4 млн фунтів на рік) була таким собі плювком на фоні того, що заробляли усілякі Саррі з Віллаш-Боашами. Навіть компенсації за розрив контракту – мов кіт наплакав (2 мільйони за пів року). Грановская так і планувала. Лемпсу відводили принизливу роль цапа-відбувайла з самого початку на сезон-два. У нього не вірили і не давали ані найменшого кредиту довіри. Плани звільнити наставника, які наперед розробляли ще влітку до старту сезону, це підтверджують.

Очевидно, що Лемпард не впорався за той короткий відведений йому термін. Останні бездарні тактичні поразки від Ман Сіті, Арсенала та Лестера, де тренерська лава випромінювала розпач і розгубленість, боліли найсильніше. Абсолютно найгірший тренер Челсі за середньою кількістю набраних очок ери Абрамовича (1,67, менше 50% перемог). З іншого боку в умовах трансферної блокади вийти в Лігу чемпіонів, фінал Кубка Англії, непогано почати новий сезон і стояти перед перспективою нового стрибка? Тих же Гвардіолу, Клоппа та Сульшера ніхто не звільняв, коли вони переживали смуги невдач. Френк непохитно просив підписати топ-форварда чи бодай вінгера. Вернер, Обамеянг, Зієх. Жодного з них не придбали в минулому сезоні. Стосунки з директоркою Челсі погіршилися вже тоді.

Не довго думаючи, Грановская розробила план Б. Почеттіно та Нагельсманн очолювали список побажань. Якби не раптова революція в ПСЖ, екс-наставник Тоттенхема цілком міг би зараз підписувати контракт десь в околицях Стемфорд Брідж. Так чекав камбеку в АПЛ і буквально трохи не дотерпів. Істо(е)рія з Кепою посилила розлам. Лемпарду увірвався терпець. Він готовий був далі грати з 39-річним Кабальєро у воротах, лише б не ставити на того, хто привозив фатальні голи не один раз. Своєї помилки ніхто з директорату не хотів визнавати – все-таки вивалили купу грошей, легше вже звинуватити тренера у відсутності гнучкості. Кепа був одним з чималої групи футболістів, хто відповідав своїми звинуваченнями на адресу наставника: замало тактичних інструкцій, відсутність моральної підтримки.

У Челсі завжди стають на бік гравців. Щедрість для тренера має свої межі. Коли Лемпард поставив хрест на Рюдігері, це була чергова помилка. Політична. Німця в керівних кабінетах цінували і вважали ще одним активом, який тренер дарма недооцінював. Френк хотів би Тарковскі з Бернлі. А ще дуже просив опорника Вест Хема Райса, якого викинули з академії Челсі у юному віці. Гравці малих команд, які виглядають там лідерами, потенційними суперзірками. Йому відповіли сухо і жорстко: "Якщо ці вимоги продовжаться, доведеться попрощатися". Купувати за великі суми гравця, якого виховали і безкоштовно відпустили ще дитиною? Такої репутаційної плями керівництво відверто боялося.

Трансфери – найбільше фіаско і повний провал Бундесліги

Керівництво обрало очевидний і неоднозначний напрямок. Шкода тільки, що за чутками не надто цікавилося думкою самого Лемпарда. Він дуже хотів Чілвела, з полегшенням зітхнув, коли вдалося протиснути трансфер Менді на заміну 80-мільйонному Кепі. І все. Подейкують, що навіть Вернер не був однозначно тренерським бажанням №1. Не дивно, що лише 9 гравців Челсі попрощалися з головним тренером у своїх соцмережах. З них тільки троє (Менді, Чілвел та Сілва) прибули в команду останнім часом. З іншого боку сам Лемпс також міг заслужити таке холодне ставлення. Він не зміг повторити модель Моурінью, який працює над психологією запасних гравців, їхньою мотивацією та вірою в себе. Тут все було інакше. Якщо ти резервіст та отримуєш мало хвилин, можеш по кілька місяців не спілкуватися з тренером і не розуміти, в чому твоя проблема. Така співпраця провокувала бурю в роздягальні.

Від сеу Жозе взяв лише публічну критику гравців, забувши, що ці ранимі душі іноді не пробачають. Так, Челсі ще в цьому сезоні виглядав відрізками дуже потужно, але будь-яка криза могла миттєво перетворитися у стихійне лихо. Команда до пори до часу ефектно вигравала навіть попри катастрофічний обвал Вернера та Хаверца. Останній не давав практично нічого у плані креативу, зважаючи на свої 80 млн вартості. Тімо безжально поров моменти, а нереалізований пенальті в останньому матчі з Лутоном тільки підкреслив жахливу психологічну яму форварда збірної Німеччини – на це боляче дивитися. Актуальна серія з 11 матчів поспіль в АПЛ без забитого м'яча – це дикість для Вернера, гольової машини в рамках РБ Лейпциг. Очевидно, Грановская та Абрамович боялися повторити історію з Кепою, тому вирішили "оперувати" терміново.

Тухель прийде, Шевченко не повторить помилок Лемпарда. Наразі

Звільнення тренера завжди було найпростішим вибором у Челсі, відтак за жодних обставин не порадиш тому ж Шевченку пройтися тим же мінним полем. Можна лише спалити свою репутацію. Добре, що це сталося саме зараз, а не після завершення сезону і Чемпіонату Європи, коли головний тренер збірної України теоретично міг би мати більше свободи вибору та наважитися перебратися в лондонський клуб. Хоча є стійке передчуття, що до своїх "сердець" Абрамович ще захоче повернутися не раз (той же Петр Чех уже почав бавитися в закулісні ігри), і тоді вже на сцену вийде саме український наставник. Наразі ж просто зарано. Осад після правління Лемпарда, якого покликали на порятунок трохи передчасно, переважить дружбу.

Крім того, відверта ставка на німецький трансферний вектор майже не залишає шансів нікому іншому. Рангнік, а після нього Нагельсманн були першими у шорт-листі Абрамовича і компанії. Дисципліна, тактичний розвиток, єврокубкові успіхи. Але й Тухель на папері нічого. Головні очікування від його старту – Вернер, Хаверц, Рюдігер. Земляки Тухеля повинні нарешті воскреснути. Є і ще один фаворит Томаса з шансами ожити. Екс-наставник Борусії Д хотів підписати в ПСЖ Жоржінью, який втратив довіру Лемпарда і не реалізував уже 3 пенальті за половину сезону.

Призначення нового тренера Челсі – це історія про гарантії виступів в ЛЧ. Фіналіст попереднього сезону, чи може бути краща кандидатура, якщо вам потрібно терміново відбивати грошенята за літні трансфери? Біда в тому, що за наявності таких могутніх конкурентів (обидва Манчестери на ходу, як і Лестер, а Тоттенхем і Ліверпуль не варто скидати з рахунків) Тухель має всі шанси не здійснити дива. Якщо Челсі опиниться за межами топ-4, це буде катастрофа як фінансова, так і ще одного спаленого тренера.

Шевченко – потенційний тренер Челсі: шанси на відхід наставника збірної України є, але хвилюватися поки не варто