Лондонский Челси быстро определился с новым наставником после увольнения Фрэнка Лэмпарда. Новым главным тренером Челси стал немецкий специалист Томас Тухель.

"Пенсионеры" недолго пребывали без главного тренера. Как и прогнозировали, новым наставником Челси стал 47-летний Томас Тухель. Контракт с немцем рассчитан до лета 2022 года, информирует официальный сайт лондонского клуба.

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Тухель дебютирует на посту главного тренера Челси уже в домашнем матче 20 тура АПЛ против Вулверхэмптона, который состоится 27 января. Начало – в 20:00 по Киеву.

Как известно, 25 января Челси попрощался с Фрэнка Лэмпарда, который возглавлял команду с лета 2019-го. Под его руководством лондонцы заняли 4 место в АПЛ 2019/20, но в текущем чемпионате идут только девятыми, имея в пассиве 5-матчевую безвыигрышную серию.

Последним местом работы Томаса Тухеля был французский ПСЖ, который он покинул в конце 2020 года. Перед тем немец работал на родине – во второй команде Аугсбурга, Майнце и дортмундской Боруссии. Тухель дважды привел ПСЖ к званию чемпиона Франции, а с Боруссией выиграл Кубок Германии 2016/17.

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