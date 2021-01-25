"Ми вдячні Франку за те, чого він досяг на посаді головного тренера команди. Однак останні результати та виступи не виправдали очікувань клубу", – йдеться у повідомленні прес-служби Челсі.

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Лондонці заявили, що утримуються від будь-яких коментарів, поки не буде оголошене ім'я нового наставника. За інформацією низки авторитетних джерел, команду повинен очолити німецький фахівець Томас Тухель, який не так давно покинув аналогічну посаду в ПСЖ.

Зауважимо, Френк Лемпард очолив Челсі влітку 2019-го. Минулого сезону "аристократи" під його керівництвом фінішували четвертими у підсумковій таблиці АПЛ. У нинішній кампанії справи не надто добрі – 9 сходинка після 19 зіграних турів.

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