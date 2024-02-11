Влітку мюнхенці відпустили універсального захисника у Леверкузен на правах оренди. Саме гол Станішіча почав розгром Баварії, який збільшив відрив Байєра у чемпіонській боротьбі до 5 очок.

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"У Англії є гарне правило – коли ви віддаєте гравця в оренду, то він не може грати проти вас. Для мене це більш логічно. Я часто стикався з цим у своїй кар’єрі, коли гравець повертається і додатково налаштований проти вас.

На жаль, цього правила не існує в Німеччині. Сьогодні ми були тими, хто постраждав від цього. Я зустрів Станішіча і привітав його, але зараз він гравець Байєра. Це все, що я можу сказати", – цитує Тухеля Bayern & Germany.

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