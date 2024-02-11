"На полі є неприємні симптоми. Чесно кажучи, я розлючений. Цитуючи Олівера Кана: "Я не побачив у наших гравців яєць на полі".

Фіаско Нойєра-нападника і заявка на історичне чемпіонство у відеоогляді матчу Байєр – Баварія – 3:0

На тренуваннях ми показуємо себе набагато краще. Відчувати тиск – нормально, але має бути ще енергія і свобода. У нашій грі цього немає. У Леверкузена також не все йде за планом, але вони шукають рішення, вони креативні. Я чекаю цього ж від нас. Ми граємо від А до В, від В до С – і ніхто не має свободи, щоб просто ризикнути.

На тренуваннях це є, але не в матчах. У нас вистачає гравців міжнародного рівня на полі, тож не треба звалювати все на тренера. Багато зав'язно на ігровому інтелекті та незалежності на полі. Я чекаю, що гравці, які виходять в основі, здатні впоратися із тиском. Нам терміново треба стати кращими. І ми станемо", – кипів Мюллєр у флеш-інтерв'ю після гри.

Нагадаємо, поразка збільшила відставання Баварії від Байєра до 5 очок. 11-річна гегемонія Мюнхена в Бундеслізі під серйозною загрозою.

Please make Müller coach for the second half of the season pic.twitter.com/tMd06u4F4Q — L.Prince (@LeroyPrince77) February 10, 2024

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