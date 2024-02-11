Летом мюнхенцы отпустили универсального защитника в Леверкузен на правах аренды. Именно гол Станишича начал разгром Баварии, который увеличил отрыв Байера в чемпионской борьбе до 5 очков.

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"В Англии есть хорошее правило – когда вы отдаете игрока в аренду, то он не может играть против вас. Для меня это более логично. Я часто сталкивался с этим в своей карьере, когда игрок возвращается и дополнительно настроен против вас.

К сожалению, этого правила не существует в Германии. Сегодня мы были теми, кто пострадал от этого. Я встретил Станишича и поздравил его, но сейчас он игрок Байера. Это все, что я могу сказать", – цитирует Тухеля Bayern & Germany.

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