Байєр приймав Баварію у центральному матчі 21-го туру і всього другого кола Бундесліги (3:0). Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Байєр мав 2 очки запасу перед "чемпіонським" матчем у Леверкузені. Стартовий свисток затримався на 9 хвилин через чергові протести німецьких фанатів.

Тухель вирішив "віддзеркалити" схему Хабі Алонсо з трьома захисниками. 30-мільйонний новачок Саша Боей дебютував у основі, але на дещо незвичному лівому фланзі. У Байєра була своя заготовка з латералями. Замість агресивного Фрімпонга справа вийшов "стриманий" Станішіч. Хорват – уродженець Мюнхена, пройшов струкутуру Баварії і досі належить мюнхенцям. На 18-й хвилині керівництво "ротен" серйозно пошкодувало, що у договорі оренди не заборонило Станішічу виходити проти себе, як це робить, наприклад, Шахтар.

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Байєр хутко розіграв аут, до чого захисники гостей були не готові. Андріх прострілив на дальню стійку, де Станішіч стояв абсолютно самотній – 1:0. Йосіп відсвяткував дуже стримано, хоча це його дебютний м'яч у сезоні.

Гол був лише вершиною домінації Байєра. "Фармацевти" грамотно відрізали Харрі Кейна, якому не допомагали навіть фірмові опускання в глибину. 7 дотиків англійця до м'яча, 0,13 xG, зате 60% володіння м'ячем – жалюгідний доробок Баварії за тайм.

На старті другої половини Байєр закріпив перевагу. Господарі "намалювали" ідеальну геометричну комбінацію, яку завершив Грімальдо. 10 голів+11 асистів у сезоні – захмарні цифри іспанського латераля.

Справа могла доходити до розгрому Баварії, але двічі рятував каркас. Тухель повертався до 4 захисників, випускав Мюллєра – все марно. У компенсований час чемпіон таки отримав своє. Нойєр незрозуміло навіщо припхався на кутовий, який завершився контратакою. Реактивний Фрімпонг пролетів 40 метрів і з гострого кута покотив у порожні ворота – 3:0! Нідерландець дещо відстає від графіку Грімальдо, маючи "всього" 8+10.

За 13 турів до фінішу мюнхенці відстають на 5 очок, а скоро додається ще й навантаження ЛЧ. Казка Байєра триває – єдина команда топ-5 чемпіонатів без поразок, стильна перемога над конкурентом і мрії про перше чемпіонство, щоб перервати 11-річну гегемонію Мюнхена.

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