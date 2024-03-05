"Манчестер Юнайтед прагне створити футбольну структуру, яка буде довгостроковою і орієнтованою на майбутнє. Навіть якщо ви задоволені своїм менеджером, вам все одно певною мірою потрібен план наступництва.

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І я думаю, що саме тому ми бачимо багато імен, починаючи від Тухеля і Нагельсманна, закінчуючи кимось на кшталт Зідана.

Якщо зміни відбуваються, я думаю, що це правдиві дані. Наскільки я знаю, Тухель хотів би скористатися цією можливістю. Він вважає, що йому є що довести в Англії. Томас сказав, що розчарований історією з його відходом з Челсі", – цитує журналіста Бена Джейкобса 777score.

Нагадаємо, що Томас Тухель наразі працює з Баварією, яку покине після завершення сезону.

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