"Манчестер Юнайтед стремится создать футбольную структуру, которая будет долгосрочной и ориентированной на будущее. Даже если вы довольны своим менеджером, вам все равно в определенной степени нужен план преемственности.

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И я думаю, что именно поэтому мы видим много имен, начиная от Тухеля и Нагельсманна, заканчивая кем-то вроде Зидана.

Если изменения происходят, я думаю, что это правдивые данные. Насколько я знаю, Тухель хотел бы воспользоваться этой возможностью. Он считает, что ему есть что доказать в Англии. Томас сказал, что разочарован историей с его уходом из Челси", – цитирует журналиста Бена Джейкобса 777score.

Напомним, что Томас Тухель сейчас работает с Баварией, которую покинет после завершения сезона.

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