У поточному сезоні манкуніанці зафіксували 47 випадків трав і хвороб. Дев'ять футболістів були змушені пропустити манчестерське дербі з Манчестер Сіті (1:3).

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Вважається, що навантаження Еріка тен Хага, можливо, призводять до зростання кількості травмованих. Деякі гравці Манчестер Юнайтед вважають, що після 62 ігор минулого сезону інтенсивність тренувань надто велика, а навантаження сприяють зростанню кількості травмованих у команді, повідомляє Мanchester Evening News.

Варто зауважити, що лише Діогу Далот, Бруну Фернандеш і Алехандро Гарначо не пропускали матчі через травми цього сезону.

Наразі Манчестер Юнайтед перебуває на шостому місці у турнірній таблиці АПЛ з 44 очками.

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