Німецький фахівець пригадав процес перемовин із "синіми" про призначення менеджером, повідомляє Sky Sports.

Челсі втратив провідного гравця на лондонське дербі з Арсеналом

"Я справді заявив раді директорів Челсі в телефонній розмові "Ви впевнені, що хочете звільнити Лемпарда? Бо ваше рішення не сподобається фанатам. Лемпард, можливо, заслуговує більше часу". Коли я думаю про Челсі, то зринають постаті Френка Лемпарда, Джона Террі, Петера Чеха, Дідьє Дрогба. Але Лемпард спадає на думку першим, він уособлює Челсі", – розповів Тухель.

Нагадаємо, що німець очолив лондонців 26 січня після звільнення "серця Челсі" на фоні невиразних результатів "синіх".

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