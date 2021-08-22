Тухель дорікнув босам Челсі за звільнення Лемпарда
Нинішній керманич лондонського Челсі Томас Тухель несподівано підтримав свого попередника на посаді Френка Лемпарда.
Німецький фахівець пригадав процес перемовин із "синіми" про призначення менеджером, повідомляє Sky Sports.
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"Я справді заявив раді директорів Челсі в телефонній розмові "Ви впевнені, що хочете звільнити Лемпарда? Бо ваше рішення не сподобається фанатам. Лемпард, можливо, заслуговує більше часу". Коли я думаю про Челсі, то зринають постаті Френка Лемпарда, Джона Террі, Петера Чеха, Дідьє Дрогба. Але Лемпард спадає на думку першим, він уособлює Челсі", – розповів Тухель.
Нагадаємо, що німець очолив лондонців 26 січня після звільнення "серця Челсі" на фоні невиразних результатів "синіх".
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