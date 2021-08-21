Обидві команди зазнали сухих поразок на старті сезону. Матч, як і онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Норвіч на "Футбол 24", стартував о 17:00. Уже на 7 хвилині чинні чемпіони Англії забили. Родрі на межі офсайду знайшов діагоналлю Жезуса. Бразильський форвард прострілив, і снаряд від захисника та воротаря Норвіча залетів у сітку. Як тут не згадати, що у 2013 році саме з автоголу почався погром "канарок" на цьому ж стадіоні (7:0). На 15 хвилині відзначився Ферран Торрес. Іспанець, який навіть після виходу Жезуса залишився грати центрфорварда, впевнено замкнув простріл Габріеля. Суддя, втім, скасував взяття воріт. Бернарду Сілва сфолив проти Рашіци на початку атаки.

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Гріліш курйозно почав відбивати сплачені за нього 100 мільйонів фунтів. Вокер, який зміщується на позицію третього центрального захисника, вирізав пас за спини на Жезуса. Габріель знову зробив результативний простріл з правого краю. Гріліш незграбно прийняв снаряд, але цього випадкового відскоку вистачило для гола. Така собі копія недавнього асисту Ярмоленка за Вест Хем U-23. Канселу, який цього разу стартує на позиції Зінченка ліворуч в обороні (а насправді дуже близько до атаки), пробив дуже високо, і це перша хоча б трохи цікава дія португальця на 30 хвилин на полі.

Команда Фарке, таке враження, не вилазить зі своєї половини. Лише 2 паси у напрямку штрафного Манчестер Сіті за тайм, й ті в нікуди. Напевно, найслабший клуб на старті поточного сезону в АПЛ. Гості грають в ідеальний футбол для Гвардіоли. Спроби виходити через пас від своїх воріт, які "містяни" швидко накривають пресингом у високих позиціях. Регулярно оголені тили, куди на швидких конях без будь-яких проблем вриваються Гюндоган, Торрес, Гріліш, Бернарду і компанія. Відсутність натяку на контргру, яка задихається ще до центра поля.

Лише 1 удар у площину на 2 команди за годину гри. Ще відразу 8 пострілів Сіті зовсім не знайшли мети. Але проти Норвіча, який полюбляє забивати собі в АПЛ, і влучати особливо не треба. Стерлінг замість Торреса – перша заміна на 61 хвилині. Гюндоган подав кутовий,серія рикошетів (ну, як без них сьогодні!), Ляпорт влучає в одного гравця Норвіча, а інший відкидає центрбеку збірної Іспанії під ще один удар. Гюндоган вирішив пожаліти гостей. Простріл Ааронса при позиційному провалі Канселу, Ілкай приймає а-ля Гріліш, але круглий мінімально пострибав повз ворота.

Гвардіола дає дебютувати в АПЛ 19-річному Коулу Палмеру, який міняє Гюндогана. І знову провал ліворуч у захисті Норвіча. Вокер на Жезуса, той на порожні ворота Стерлінгу. Майже гол-близнюк взяття воріт, яке оформив Гріліш. Останнього замінив Марез – отже, Зінченка нині не побачимо. Пуккі забивав Україні, а ось проти Ман Сіті повністю розчинився на полі – провал в усіх статистичних показниках. Тільки фіна замінили, як "канарки" видали першу атаку з ударом. Аж на 77 хвилині Рашіца увірвався у штрафний і дав вище.

Діаш розкішним пасом нагородив ривок Мареза. Ріяд більярдним ударом від стійки засмутив Крула – 5:0. Центрбеки Гвардіоли сьогодні – гол плюс пас. Стерлінг забив через 10 хвилин після виходу на заміну. Марез відзначився аналогічним чином. У Кансело до останнього був найгірший бал серед усіх гравців "містян" (6,5 за версією SofaScore). Чекаємо Зінченко проти Арсеналу? Жоау. щоправда, трохи виправився на останніх секундах, коли скасував вихід на воротаря своєї команди, вміло підловивши Кантвелла на технічному бракові. За цю діяю португальцю накинули 0,5 бала. Гостьові погроми Норвіча від Ман Сіті стають уже традицією. І це ще без Де Брюйне, Фодена і Стоунза!

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