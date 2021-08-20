Головний тренер Челсі Томас Тухель не зможе розраховувати на допомогу хавбека Крістіана Пулішіча у найближчому матчі.

22-річний півзахисник підхопив коронавірус, а тому перебуває на самоізоляції, інформує Goal.

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Про хворобу повідомив наставник "пенсіонерів" Томас Тухель на передматчевій прес-конференції. Пулішіч не потрапить у заявку на поєдинок 2-го туру АПЛ проти Арсенала. Лондонське дербі відбудеться у неділю, 22 серпня, о 18:30.

До слова, цього сезону Крістіан Пулішіч провів вже два поєдинки за Челсі та навіть встиг забити у першому турі англійської Прем'єр-ліги у ворота Крістал Пелас.

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