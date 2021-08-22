Немецкий специалист вспомнил процесс переговоров с "синими" о назначении менеджером, сообщает Sky Sports.

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"Я действительно заявил совету директоров Челси в телефонном разговоре "Вы уверены, что хотите уволить Лэмпарда? Потому что ваше решение не понравится фанатам. Лэмпард, возможно, заслуживает больше времени". Когда я думаю о Челси, то всплывают фигуры Фрэнка Лэмпарда, Джона Терри, Петера Чеха, Дидье Дрогба. Но Лэмпард приходит в голову первым, он олицетворяет Челси", – рассказал Тухель.

Напомним, что немец возглавил лондонцев 26 января после увольнения "сердца Челси" на фоне невыразительных результатов "синих".

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