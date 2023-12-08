"Сарагоса? Новий конкурент. Ми підписали дуже молодого та дуже голодного футболіста.

Баварія офіційно оголосила про підписання сенсаційного кривдника Барселони

Він має сильний голод, велику впевненість в собі. Саме цього ми й хотіли. Дуже раді, що Браян обрав нас", – цитує Тухеля Sky Sport.

Нагадаємо, що Браян Сарагоса підписав контракт з Баварією до 2029 року. В сезоні 2023/24 він продовжить виступати за Гранаду на правах оренди. Раніше повідомлялось, що іспанський клуб отримає за свого футболіста 15 мільйонів євро. У поточному сезоні Сарагоса відіграв за Гранаду у 14 матчах, в яких забив п'ять голів та віддав дві результативні передачі.

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