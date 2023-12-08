"Сарагоса? Новый конкурент. Мы подписали очень молодого и очень голодного футболиста.

Бавария официально объявила о подписании сенсационного обидчика Барселоны

У него сильный голод, большая уверенность в себе. Именно этого мы и хотели. Очень рады, что Браян выбрал нас", – цитирует Тухеля Sky Sport.

Напомним, что Брайан Сарагоса подписал контракт с Баварией до 2029 года. В сезоне 2023/24 он продолжит выступать за Гранаду на правах аренды. Ранее сообщалось, что испанский клуб получит за своего футболиста 15 миллионов евро. В текущем сезоне Сарагоса сыграл за Гранаду в 14 матчах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

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