Баварія офіційно оголосила про підписання сенсаційного кривдника Барселони
Вінгер Гранади Браян Сарагоса змінив клубну прописку. Іспанець буде виступати за Баварію.
На своєму офіційному сайті мюнхенці повідомили про те, що досягли угоди з Гранадою щодо остаточного трансферу 22-річного гравця.
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Браян Сарагоса підписав контракт з Баварією до 2029 року. В сезоні 2023/24 він продовжить виступати за Гранаду на правах оренди. Раніше повідомлялось, що іспанський клуб отримає за свого футболіста 15 мільйонів євро.
В поточному сезоні за "насрідів" Сарагоса відіграв у 14 матчах, в яких оформив п'ять голів та віддав дві результативні передачі.
Браян став героєм матчу проти Барселони. Проти каталонців він забив дубль і допоміг Гранаді здобути нічию.
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