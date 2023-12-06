На своєму офіційному сайті мюнхенці повідомили про те, що досягли угоди з Гранадою щодо остаточного трансферу 22-річного гравця.

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Браян Сарагоса підписав контракт з Баварією до 2029 року. В сезоні 2023/24 він продовжить виступати за Гранаду на правах оренди. Раніше повідомлялось, що іспанський клуб отримає за свого футболіста 15 мільйонів євро.

В поточному сезоні за "насрідів" Сарагоса відіграв у 14 матчах, в яких оформив п'ять голів та віддав дві результативні передачі.

Браян став героєм матчу проти Барселони. Проти каталонців він забив дубль і допоміг Гранаді здобути нічию.

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