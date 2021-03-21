"Подивився уривки з матчу Львів – Шахтар. Я не вірю, що гравці "плавлять" тренера. Море моментів, але так само море тактичних провалів. Вітао дуже посередньо виглядав. Відсутність взаєморозуміння. А взагалі, в якійсь мірі ця поразка на совісті Тайсона. Львів з перемогою", – написав Левченко у своєму твіттері.

Львів – Шахтар – 3:2 – відео голів і огляд матчу

Зазначимо, напередодні поєдинку Шахтар перевів Тайсона у дубль – за словами директора з футболу "гірників" Даріо Срни норовливий бразилець відмовився розминатися і виходити на заміну у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з Ромою. Окрім того, футболіст виплатить чималий штраф за свою поведінку.

До слова, Тайсон виступає за Шахтар з 2013 року. У поточному сезоні провів за "гірників" 24 матчі у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 1 асист. Влітку 33-річний вінгер стає вільним агентом, і преса активно сватає його в бразильский Інтернасьйонал.

Нагадаємо, що Шахтар несподівано поступився Львову в рамках чемпіонату України (2:3) та дозволив Динамо відірватись на 7 очок у боротьбі за чемпіонський титул.

Шахтар сенсаційно поступився Львову, пропустивши три голи – донеччани відпускають Динамо