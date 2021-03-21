Шахтар після безславного вильоту з Ліги Європи та скандалу з Тайсоном потребував якомога яскравішої перемоги, аби віднайти впевненість та реабілітуватись за невдалий початок року. Крім того, необхідно було не відпускати Динамо – кияни тримали відрив у чотири очки й не демонстрували жодних передумов для осічки. На щастя для "гірників", у 19-му турі їм випав легкий суперник – Львів йшов на останній позиції в таблиці й виглядав найслабшою командою УПЛ по грі. При цьому фактор рідних стін не міг зіграти за "містян", адже матч перенесли у Харків.

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Здавалося, що формальних господарів чекає розгром. Шахтар розпочав поєдинок саме так, як і очікувалося: вже на 5-й хвилині Костику довелося парирувати удар Мораєса з центру штрафного, а після кутового на 8-й Жуніор пробивав головою в порожні ворота – і не влучив! Втім, вже на 11-й груба помилка Вітао завершилась виходом Нича віч-на-віч з Трубіним – його фінальний постріл в дальній кут Анатолій парирував.

Шахтар продовжував володіти ініціативою, створивши одразу два моменти на 19-й хвилині. Спочатку Марлос накрутив захисників на куті карного майданчика й пробив повз дальній кут, а потім Тете виходив сам на сам з Костиком – на щастя для "містян", голкіпер виграв дуель у бразильця.

Відповідь Львова була фантастичною: на 24-й хвилині "господарі" перевантажили правий фланг і відібрали м'яч, після чого Шина пройшов до краю штрафного – далі пішов простріл на дальню стійку із замиканням від Альваро. 1:0! Додо проспав ривок співвітчизника.

Гол Альваро у Харкові потішив єдиного фаната львів'ян, у якого в руках був шарф Карпат. Його радість тривала недовго: вже на 31-й хвилині Соломон відкрився на лівому куті карного майданчика, отримав пас від Марлоса й красиво закрутив м'яч під праву стійку – 1:1! Ще за три хвилини Мораєс заштовхав сферу у ворота після скидки від Кривцова з кутового, однак гол скасували через офсайд. Рішення виглядало сумнівно, але VAR на матчі не працював.

Останню можливість дотиснути Львів до перерви донеччани змарнували на 40-й хвилині, коли удар Антоніо з центру штрафного накрили захисники. Дальній постріл Тете за кільканадцять секунд після цього відправився на трибуни. Зрештою, відпочивати команди пішли за нічийного рахунку.

В перерві Луїш Каштру змінив Маркоса Антоніо, випустивши Алана Патріка. Здавалося, що зараз почнеться навала на ворота Львова, однак вже на 48-й хвилині "містяни" охолодили запал "гірників". Чір'як виконав розрізну передачу на хід Ничу, а Назарій у супроводі Вітао та Майкона спокійно добіг до штрафного й переграв Трубіна – 2:1!

Втім, Соломон не збирався миритися з ганьбою, відігравши цей гол на 56-й класним пострілом з лівого краю карного майданчика під ближню стійку. 2:2!

Шахтар продовжив йти уперед. На 58-й хвилині Соломон міг витягнути Шахтар за вуха, зібравши на собі кількох захисників і викотивши пас на Марлоса, але той метрів з десяти примудрився пробити вище воріт! На 62-й Соломон вирішив вистрілити з дальньої дистанції, але спробу парирував Костик. Донеччани тиснули, але ці моменти довгий час залишалися єдиними в середині другого тайму.

Львів же не знітився, а сміливо контратакував. Це вже заслуговувало на повагу, однак "містянам" цього було замало – на 72-й хвилині вони заробили пенальті внаслідок прориву Шини та фолу Трубіна. Сам же постраждалий і покарав Шахтар точним ударом з "позначки". 3:2! Шок!

Шахтар пішов істерично відігрувати цей гол. Тепер Львову було реально тяжко: Мораєс на 78-й хвилині пробивав повз ворота після прострілу в центр штрафного, Майкон на 80-й вистрілив повз ліву стійку, Коноплянка на 86-й крутив у дальній кут (трохи неточно), а Соломон на 89-й ледь не повторив свій другий гол – тільки з іншого краю карного майдачника. Цього разу Манор влучив у зовнішній бік сітки.

Втім, і Львів не здавався, розриваючи Шахтар на контратаках. В одній з них Нич отримав м'яч в метрах десяти від воріт, але його постріл в останню мить встиг накрити Додо. В такому руслі матч і добіг кінця. Фінальний свисток зафіксував сенсаційну перемогу "містян"!

Таким чином, Шахтар залишився на другій позиції з 39 очками в активі, відпустивши Динамо вже на сім залікових балів. Львів, маючи в активі 15 пунктів, піднявся на дванадцяту сходинку в турнірній таблиці.

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