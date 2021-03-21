"Посмотрел отрывки с матча Львов – Шахтер. Я не верю, что игроки "плавят" тренера. Море моментов, но так же море тактических провалов. Витао очень посредственно выглядел. Отсутствие взаимопонимания. А вообще, в какой-то степени это поражение на совести Тайсона. Львов с победой", – написал Левченко в своем твиттере.

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Напомним, накануне Шахтер перевел Тайсона в дубль – по словам директора по футболу "горняков" Дарио Срны строптивый бразилец отказался разминаться и выходить на замену в матче 1/8 финала Лиги Европы с Ромой. Кроме того, футболист выплатит большой штраф за свое поведение.

К слову, Тайсон выступает за Шахтер с 2013 года. В текущем сезоне провел за "горняков" 24 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Летом 33-летний вингер становится свободным агентом, и пресса активно сватает его в бразильский Интернасьонал.

Напомним, что Шахтер неожиданно уступил Львову в рамках чемпионата Украины (2:3) и позволил Динамо оторваться на 7 очков в борьбе за чемпионский титул.

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