"Під час гри з Ромою Тайсон відмовився розминатися і виходити на заміну. Після цього клуб ухвалив рішення відправити його в дубль, тепер він тренується там.

Шахтар перевів Тайсона в дубль

Це гравець, який багато зробив для Шахтаря, я особисто з ним багато грав, дружив, але на сьогоднішній день ніхто не може бути вищим за клуб. Ми всі професіонали, повинні виконувати свій контракт, поважати клуб, поважати команду. Тайсон цього не зробив, тому ухвалене таке рішення", – заявив Срна в коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, Тайсон виступає за Шахтар з 2013 року. У поточному сезоні провів за "гірників" 24 матчі у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 1 асист. Влітку 33-річний вінгер стає вільним агентом, і преса активно сватає його в бразильский Інтернасьйонал.

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