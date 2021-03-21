Тавареш шокував чемпіона в середині першого тайму, скориставшись незібраними діями оборони "гірників". Відповідь Соломона була дуже красивою – вінгер Шахтаря обвідним ударом не залишив шансів Костику.

Шахтар сенсаційно поступився Львову, пропустивши три голи – донеччани відпускають Динамо

Очікуваного камбеку донеччан по перерві не сталося. Більше того, Львів знову вийшов уперед зусиллями Нича. Найбільше програвати не хотів Соломон, який оформив дубль. Розв'язка божевільного поєдинку сталася на 73 хвилині. Трубін збив Шину у карному майданчику, і сам постраждалий реалізував пенальті – 3:2!