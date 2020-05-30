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Црвена Звезда стала чемпіоном Сербії – знаменитий переможець ЛЧ виграв перший трофей у статусі тренера

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Црвена Звезда стала чемпіоном Сербії – знаменитий переможець ЛЧ виграв перший трофей у статусі тренера
Црвена Звезда – чемпіон Сербії 2019/20

За 3 тури до завершення чемпіонату Сербії 2019/20 Црвена Звезда стала недосяжною для переслідувачів.

Црвена Звезда без проблем розібралася на виїзді з аутсайдером Радом у 27-му турі Суперліги Сербії з рахунком 5:0. Столична команда, яку очолює знаменитий Деян Станковіч, набрала 72 очки та стала недосяжною для Партизана. Той, хоч і має матч в запасі, але навіть потенційні 11 очок переваги гарантували Црвені Звезді перемогу в чемпіонаті.

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Партизан, до слова, не забезпечив собі навіть друге місце, позаяк випереджає Войводіну лише на 2 пункти.

Це 31-й чемпіонський титул в історії Црвени Звезди (з урахуванням чемпіонату Югославії) та третій поспіль. У Партизана залишилося 27. Для Станковіча, який вигравав ЛЧ у складі Інтера, це перший трофей у тренерській кар'єрі.

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Теги
Світ Партизан Партизан Црвена Звезда Црвена Звезда Деян Станковіч Деян Станковіч
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