toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНА КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Црвена Звезда стала чемпионом Сербии – знаменитый победитель ЛЧ выиграл первый трофей в статусе тренера

00:22 11 Читати українською
Црвена Звезда стала чемпионом Сербии – знаменитый победитель ЛЧ выиграл первый трофей в статусе тренера
Црвена Звезда – чемпион Сербии 2019/20

За 3 тура до окончания чемпионата Сербии 2019/20 Црвена Звезда стала недосягаемой для преследователей.

Црвена Звезда без проблем разобралась на выезде с аутсайдером Радом в 27-м туре Суперлиги Сербии со счетом 5:0. Столичная команда, которую возглавляет известный Деян Станкович, набрала 72 очка и стала недосягаемой для Партизана. Тот, хоть и имеет матч в запасе, но даже потенциальные 11 очков преимущества гарантировали Црвене Звезде победу в чемпионате.

Зальцбург выиграл Кубок Австрии, уничтожив в финале Аустрию – видео уникального празднования

Партизан, к слову, не обеспечил себе даже второе место, поскольку опережает Войводину только на 2 пункта.

Это 31-й чемпионский титул в истории Црвены Звезды (с учетом чемпионата Югославии) и третий подряд. У Партизана осталось 27. Для Станковича, который выигрывал ЛЧ в составе Интера, это первый трофей в тренерской карьере.

Архаїчна "Маракана", знайома сірість і тінь Путіна – (не)футбольний Белград за один день неозброєним оком

blog_ava
Тете заговорил о трансфере из Шахтера – 2 топ-чемпионата в приоритете
29 мая
1064
Теги
Мир Партизан Партизан Црвена Звезда Црвена Звезда Деян Станкович Деян Станкович
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
9
мин
Колос
14:00
Десна
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук