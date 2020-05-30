Црвена Звезда стала чемпионом Сербии – знаменитый победитель ЛЧ выиграл первый трофей в статусе тренера

За 3 тура до окончания чемпионата Сербии 2019/20 Црвена Звезда стала недосягаемой для преследователей.

Црвена Звезда без проблем разобралась на выезде с аутсайдером Радом в 27-м туре Суперлиги Сербии со счетом 5:0. Столичная команда, которую возглавляет известный Деян Станкович, набрала 72 очка и стала недосягаемой для Партизана. Тот, хоть и имеет матч в запасе, но даже потенциальные 11 очков преимущества гарантировали Црвене Звезде победу в чемпионате.

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Партизан, к слову, не обеспечил себе даже второе место, поскольку опережает Войводину только на 2 пункта.

Это 31-й чемпионский титул в истории Црвены Звезды (с учетом чемпионата Югославии) и третий подряд. У Партизана осталось 27. Для Станковича, который выигрывал ЛЧ в составе Интера, это первый трофей в тренерской карьере.

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