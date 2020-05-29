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Зальцбург виграв Кубок Австрії, знищивши у фіналі Аустрію – відео унікального святкування

29 травня 23:50 94 Читать на русском
Зальцбург виграв Кубок Австрії, знищивши у фіналі Аустрію – відео унікального святкування
Зальцбург – володар Кубка Австрії 2019/20

Зальцбург без проблем розібрався з Аустрією Лустенау (5:0) у фіналі Кубка Австрії та став переможцем турніру.

Кубок Австрії 2019/20, фінал

Зальцбург – Аустрія Лустенау – 5:0

Голи: Собослої, 20, Штумбергер, 21 (авт), Окафор, 53, Ашімеру, 65, Койта, 80

Перемогу Зальцбургу принесли 5 "сухих" голів. Аустрія Лустенау, яка виступає в Першій лізі Австрії, не змогла скласти гідного супротиву. Після першого тайму рахунок був 2:0, а по перерві місцевий гранд забив ще тричі та виграв трофей.

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Це 7-й Кубок Австрії в історії Зальцбурга та другий поспіль. Нагадаємо, австрійці грали у групі ЛЧ 2019/20 та посіли 3 місце у групі з Ліверпулем, Наполі та Генком. У Лізі Європи для команди Джессі Марша непрохідним бар'єром став Айнтрахт із Франкфурта.

Окремої уваги заслуговує церемонія святкування футболістів Зальцбурга – з усіма дотриманнями вимог соціальної дистанції. Так вони точно не святкували ще жоден здобутий титул.

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