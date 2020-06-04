Цітаішвілі зізнався, у кого вчився робити підкати

Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі розповів про свій підкат проти Ісмаїлі у матчі 24-го туру УПЛ проти Шахтаря (1:3).

"Перед кожною грою я переглядаю, як грають мої опоненти. Я знав, як Ісмаїлі підключається в атаку. Коли він прокидає м'яч, є момент, щоб відібрати його.

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І я вичекав цей момент. Ісмаїлі – швидкий, але не сказав би, що він швидший за мене. Крім того, я ж живу з Денисом Поповим, навчився у нього робити підкати і продемонстрував це на полі. Було трохи страшно, оскільки епізод відбувався у нашому штрафному майданчику, але я був упевнений у тому, що відберу м'яч", – сказав Цітаішвілі у коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, після поразки від Шахтаря Динамо опустилось на четверту сходинку турнірної таблиці і має у своєму активі однакову кількість очок з Зорею та Десною.

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