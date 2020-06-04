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Цитаишвили признался, у кого учился делать подкаты

20:18 80 Читати українською
Цитаишвили признался, у кого учился делать подкаты
Шахтер – Динамо / Фото из открытых источников

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили рассказал о своем подкате против Исмаили в матче 24-го тура УПЛ против Шахтера (1:3).

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио
 
Виталий Буяльский 38’
38’ Виталий Буяльский
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио

"Перед каждой игрой я просматриваю, как играют мои оппоненты. Я знал, как Исмаили подключается в атаку. Когда он пробрасывает мяч, есть момент, чтобы отобрать его.

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И я выждал этот момент. Исмаили – быстрый, но не сказал бы, что он быстрее меня. Кроме того, я ведь живу с Денисом Поповым, научился у него делать подкаты и продемонстрировал это на поле. Было немного страшно, что эпизод происходил в нашей штрафной, но я был уверен в том, что отберу мяч", – сказал Цитаишвили в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, после поражения от Шахтера Динамо опустилось на четвертую строчку турнирной таблицы и имеет в своем активе одинаковое количество очков с Зарей и Десной.

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Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Исмаили Исмаили Георгий Цитаишвили Георгий Цитаишвили Денис Попов Денис Попов Шахтер - Динамо Киев
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