"Невеличку перевагу віддав би Динамо": Тотовицький не вірить в успіх Десни у боротьбі за срібло УПЛ

Півзахисник чернігівського клубу Андрій Тотовицький сподівається, що боротьба за медалі чемпіонату України триватиме до останнього туру.

"Дійсно, для Десни, Зорі, Динамо і Олександрії кожне очко зараз на вагу золота. Звичайно, ми зробимо все, щоб вдало виступити у грі з Шахтарем, але в той же час розуміємо, як важко буде це зробити.

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Шахтар – це топ-команда, яка не буде діяти абияк. Імідж клубу понад усе. Тим більше що "гірники" ще не чемпіони... За нинішнім розкладом у турнірній таблиці і за якістю гри, у команд приблизно однакові шанси. Хоча невелику перевагу я б віддав більш іменитому і статусному Динамо.

Чи у Десні поглядають на друге місце? Ми майже на ньому і знаходимося, поступаючись Зорі за додатковими показниками. Зараз можна говорити все, що завгодно, але перш за все потрібно робити результат, а очки порахуємо після 32 туру", – сказав Тотовицький у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, 27-річний півзахисник перейшов у Десну з Шахтаря у січні 2020 року. У поточному сезоні провів за чернігівський клуб в УПЛ 4 матчі, в яких забив 2 голи.

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