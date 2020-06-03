Кликав зірку Реала в Динамо, вказав шлях Роналду і перервав гегемонію Шахтаря – Ребров, вічний революціонер і рятівник

Сергій Ребров 3 червня 2020 року святкує свій 46-й день народження. Головний тренер Ференцвароша йде до другого поспіль золота в чемпіонаті Угорщини, а перед ним розкриваються чудові перспективи.

Ребров став легендою Динамо насамперед завдяки своїм подвигам в ЛЧ. Вихованець академії Шахтаря тероризував Барселону з Реалом, забивав божевільний гол у ворота Русенборга, грав у півфіналі та увійшов до історії Ліги чемпіонів. Ніде він не показував такої результативності, як у київському клубі. Зокрема, став одним з лише 6 гравців, які змогли забити у 5 поспіль перших турах групового раунду ЛЧ. Навіть Мессі не зміг цього повторити. Досягнення Реброва стало дороговказом для таких зірок, як Лєвандовскі Неймар, Холанд (єдиний тінейдждер у цій компанії) і Роналду (лише Кріштіану зміг продовжити серію до 6 матчів).

Історії великих футболістів: Сергій Ребров

Six players have scored in each of the first five games of a #UCL group stage:



Alessandro Del Piero (1995)

Serhiy Rebrov (1997)

Cristiano Ronaldo (2017)

Neymar (2017)

Robert Lewandowski (2019)

Erling Braut Håland (2019)



There’s only one teenager on that list. pic.twitter.com/3MbsdJiaWL — Squawka Football (@Squawka) November 28, 2019

Цілих 10 років Ребров залишався останнім, хто зміг прокрутити такий фокус. В останні 3 сезони його приклад перейняли ще четверо. Минуло вже 20 років, а динамівець також досі входить у топ-10 футболістів, які найшвидше забивали свої перші 20 голів у Лізі чемпіонів. Екс-форвард збірної України 8 березня 2000 року вразив ворота Русенборга на його полі. Сергію знадобилося 35 матчів, для порівняння Лєвандовскі впорався за 36 ігор (оформив у матчі 1/8 фіналу з Шахтарем, завершився 7:0), Мессі – за 40, а Роналду дотягнув до 56. Мбаппе (13 забитих за 13 поєдинків) і Холанд (10 за 8) взяли такий темп, що Ребров навряд чи вистоїть у десятці, та все ж.

Цікаво, що Ребров також став автором "демонічного" гола під №666 в усій історії ЛЧ. Його пара з Шевченко організувала для Динамо добрих 200 забитих м'ячів. Як тут не згадати, що саме Сергій першим з усіх футболістів наколотив 100 голів у чемпіонаті України. Ділить з Шацьких перше місце в історичному рейтингу бомбардирів УПЛ. Серед динамівців безальтернативний снайпер №1 за роки незалежності. Сезон 1997/98 став піковим для Сергія – відзначився 39 разів у всіх турнірах, найкращий снайпер України, двічі доклався до знищення Барселони. Разом з Шевою на їхньому рахунку виявилося понад 70 забитих! Як же шкода, що не встояли під пресом майбутнього фіналіста Ювентуса у чвертьфіналі, бо могли зайти дуже далеко.

Приніс Суркісам 16 мільйонів євро за трансфер у Тоттенхем – немислима сума для доволі скупих власників. "В Україні багато хто вважає Реброва кращим голеадором за Шевченка. Сергій забив більше голів, ніж він за Київ, збірну та в Лізі чемпіонів", – цитував українських журналістів The Guardian 20 років тому. Новачок "шпор" не пив, не вештався по нічних клубах, прекрасно діяв на другому поверсі та грав обома ногами. Популярною тоді була думка, що Ребров заслуговує більшого, а перехід у Тоттенхем – це крок вниз. Однак 1,25 млн фунтів зарплати на рік та 2-мільйонний бонус при підписанні зробили свою справу.

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Сергій проміняв регулярний міжнародний футбол елітарного рівня на порожні обіцянки амбіційного клубу, який все ніяк не міг вийти в єврокубки. І це був ще один революційний крок. Не кожен перейде з Шахтаря в Динамо чи забуде Лігу чемпіонів заради середняка хай навіть топ-чемпіонату! На жаль, цього разу не вгадав – його трансфер з кожним роком пригадують в англійських ЗМІ, публікуючи різноманітні рейтинги провальних угод. Однак не завжди було так погано. Навіть у лондонській команді Ребров моментами показував свій топ-клас. Чого тільки вартий цей дубль Вест Хему в рамках чвертьфіналу Кубка Англії. Британські коментатори не могли стримати захвату!

#OnThisDay March 11th 2001. FA Cup - Quarter Final.

West Ham United 2-3 Tottenham Hotspur

Pearce (43) Todorov (72).

Rebrov (31,57) Doherty (62)pic.twitter.com/5EvYFNEckC — HotspurMemories (@HotspurMemories) March 11, 2020

Дуже імовірно, що Сергій просто не знайшов свого Тренера. Про роль наставників у кар'єрі футболістів найкраще свідчить той факт, що до приходу Лобановського Ребров частіше мучився і не міг навіть пробити позначку в 10 голів за сезон чемпіонату, які брав у Шахтарі. Почалися розмови про те, що цей перехід був помилкою. Та з приходом Валерія Васильовича змінилося все. Уперше забив більше одного гола в єврокубковому сезоні – результативність на міжнародній арені зросла у 9 разів! А загалом же більше ніколи не зупинявся нижче 23 голів до відходу в АПЛ, коли статистика знову пішла на великий спад.

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"Нам потрібно позбутися його", – швидко зметикував новий головний тренер Тоттенхема Глен Ходдл. Ребров ще встиг стати чемпіоном Туреччини, коли на горизонті з'явилися 3 німецькі клуби. "Шпори" випрошували хоч мільйон фунтів, тому перемовини зірвалися. У підсумку перейшов вільним агентом і ще більше не виправдав сподівання у Вест Хемі, після чого повернувся по суті догравати в Динамо. Камбек 31-річного форварда виявився влучанням у десятку – 15 голів, ще кілька асистів, вихід у чвертьфінал ЧС-2006, де запам'ятався розкішним дальнім влучанням у ворота Саудівської Аравії.

Своїми першими самостійними кроками на посаді головного тренера Динамо Ребров влаштував справжній фурор. Шахтар, який до того виглядав справжнім диктатором УПЛ і вперше вигравши 5 чемпіонатів поспіль, кияни впевнено залишили позаду, не програвши жодного з 26 матчів – вперше за 8 років. І це відразу після сезону, в якому динамівці опустилися на 4-е місце. Виграти і захистити титул чемпіона України, при цьому пробитися у плей-офф ЛЧ – до Станіславовича це вдавалося лише Лобановському. Не дивно, що поступається лише йому за титулованістю в Динамо. Журнал Fourfourtwo включив його у топ-35 найкращих тренерів сезону 2014/15.

Його фішкою стала велика перебудова клубу. Ребров чи не першим почав працювати з європейськими помічниками, хотів орендувати майбутніх зірок Реала Лукаса Васкеса та Марко Асенсіо, інших іспанців (було це у 2016 році, коли стало зрозуміло – на старому запасі вже не виїхати), а команда заграла у розважливішому стилі з довгим контролем м'яча. Новий стиль комусь, зокрема, у найвищих кабінетах міг видаватися нудним чи нединамівським. Але це рівно до того моменту, як знову настали роки без золотих медалей – йде вже 4-й поспіль. Наставник спробував довершити кадрову революцію, проте керівництво не дало добро.

#Вітання Сьогодні, 3 червня, свій День народження святкує Легендарний футболіст і тренер київського Динамо Сергій Ребров.

Щиро вітаємо і бажаємо йому подальших спортивних звершень та завоювання великої кількості трофеїв.

Зі святом Вас, Сергію Станіславовичу! pic.twitter.com/bKBqeX5IIr — dynamo_ontour (@DynamoOntour) June 2, 2020

У підсумку норовливих Хачеріді, Гармаша і Рибалки вже немає в команді, як і тренера-переможця. Мабуть, останнього такого – в останні роки кияни брали чемпіонства лише на юнацькому рівні. Він громив Евертон 5:2, виходив у чвертьфінал Ліги Європи. Усе це здається вже таким далеким, адже тепер Динамо уже й з групи ЛЄ не виходить і кваліфікацію ЛЧ пройти не може, а міркувати про конкуренцію в УПЛ доводиться хіба в контексті боротьби за срібло.

Після нетривалого вояжу в екзотичний і непоказовий чемпіонат Саудівської Аравії (чемпіонство програв, але й не провалився – боровся до останнього на кількох фронтах) Ребров став найкращим тренером Ференцвароша. Як мінімум за останні 15, а то й 25 років. Він не побоявся зробити серйозну кадрову чистку, поставивши на місце деяких головних зірок, які демотивували всю роздягальню. Далеко не кожен іноземець здатен піти на такі сміливі кроки, відзначали в угорській пресі.

Його сватають то в Бешикташ, то у Фенербахче, а це вже вищий рівень з більшими бюджетами і цілями. Звісно, телефонують і з Києва. Дуже схоже на те, що для Ігоря Суркіса він залишається одним з небагатьох, хто міг би провести операцію "Порятунок". Іншим перспективним кандидатурам, улюбленцям публіки типу Вернидуба він не довіряє. Та чи готові там до нової революції, і наскільки вистачить цієї довіри? Ще більші сумніви викликає бажання самого тренера повертатися, не підкоривши нові вершини в Європі. Спрогнозуємо, що не цього літа мінімум. Реброву довелося б міняти дуже багато.

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