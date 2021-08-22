"На жаль, у Гіо знову рецидив старої травми. Чекали до останнього, але лікарі категорично сказали: "Ні", – повідомив Мороз у коментарі каналу "Футбол 1".

Чорноморець – Шахтар – 0:3 – відео голів і огляд матчу

Про серйозність пошкодження футболіста і терміни його повернення поки нічого не повідомляється.

Нагадаємо, Цітаішвілі ще у березні отримав перелом п'ятої плеснової кістки лівої ноги, а вже після переходу у Чорноморець зазнав м'язового пошкодження, через що змушений був пропустити перші три матчі "моряків" в сезоні – проти Десни, СК Дніпро-1 та Металіста 1925. У 4-му турі УПЛ вінгер відіграв увесь поєдинок з Маріуполем, проте на матч з Шахтарем не потрапив навіть у заявку.

До слова, без свого зіркового півзахисника Чорноморець нічого не зміг протиставити "гірникам" і розгромно поступився 0:3.

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