Вже на 10-ій хвилині одесити залишилися в меншості. Білошевський наступив на ногу Патріку, і Денис Шурман після перегляду повтора показав хавбеку "моряків" пряму червону картку. Шахтар вийшов уперед завдяки зусиллям Судакова. "Гірники" організували швидку комбінацію, яку завершив молодий гравець ударом в нижній кут. Той-таки Патрік встиг подвоїти перевагу гостей перед свистком на перерву.

Шахтар резервістами розгромив Чорноморець – ефектний Мудрик, фейли Пятова, скасовані голи та відпочинок основи перед ЛЧ

Шахтар проводив другий тайм в економ-режимі, але розгром таки відбувся. На останніх хвилинах Манор Соломон обробив передачу і відразу пробив у дальній кут – 0:3.