"К сожалению, у Гио снова рецидив старой травмы. Ждали до последнего, но врачи категорически сказали: "Нет", – сообщил Мороз в комментарии канала "Футбол 1".

Черноморец – Шахтер – 0:3 – видео голов и обзор матча

О серьезности повреждения футболиста и сроках его возвращения пока ничего не сообщается.

Напомним, Цитаишвили еще в марте получил перелом пятой плюсневой кости левой ноги, а уже после перехода в Черноморец получил мышечное повреждение, из-за чего вынужден был пропустить первые три матча "моряков" в сезоне – против Десны, СК Днепр-1 и Металлиста 1925. В 4-м туре УПЛ вингер сыграл весь поединок с Мариуполем, однако на матч с Шахтером не попал даже в заявку.

К слову, без своего звездного полузащитника Черноморец ничего не смог противопоставить "горнякам" и разгромно уступил 0:3.

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