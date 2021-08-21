Тотальна ротація Де Дзербі

Між відповідальними матчами плей-офф Ліги чемпіонів Шахтар завітав до Одеси в рамках УПЛ. У суперниках був Чорноморець, який називають фармом Динамо – половину стартового складу сформувала орендована київська молодь. У минулому турі Чорноморець перервав програшну серію, здолавши вже фарм Шахтаря. Сьогодні "гірники" помстилися за Маріуполь.

Роберто Де Дзербі між поєдинками з Монако провів ротацію. Бразильський кістяк команди залишився поза полем, а в основі вийшли 9 українців. Свої шанси з перших хвилин отримали Сікан, Судаков, Мудрик і Конопля (дебют для Юхима за Шахтар). Також з'явилися досвідчені Пятов, Степаненко і Кривцов, які програють конкуренцію в топ-матчах.

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Вихованець Динамо дав фору і приспав Шахтар

Чорноморець вже в дебюті матчу залишився в меншості. Білошевський шипами став на ногу Алана Патріка. Арбітр показав жовту, але після перегляду VAR вилучив молодого хавбека. У вихованця Динамо жахлива статистика – дві червоні картки за 5 стартових турів УПЛ. Здавалося, що після такого Шахтар повністю захопить ініціативу та рознесе господарів. Але сталось не так.

Одесити дуже гарно відреагували на помилку партнера. Команда зібралася і почала тиснути на Шахтар, який, мабуть, вже повірив у свій успіх. Чорноморець грав агресивніше і створював більше моментів. Так і не скажеш, хто мав кількісну перевагу. 3:2 за ударами станом на 30 хвилину. "Моряки" заробляли перспективні стандарти, а Авагімян обіграв двох і пробив у стійку!

Парад незарахованих голів і клас Шахтаря

У гостей не йшла комбінаційна гра. Марлоса вимикали щільною опікою, а Сікан бігав переважно без м'яча. Грою "гірників" керував Патрік, проте в Алана було мало опцій для розвитку атак. З середини першого тайму Шахтар заграв гостріше. Удар Марлоса заблокували суперники, а постріли Сікана та Патріка взяв голкіпер.

Шахтар відкрив рахунок, коли нарешті провів швидку атаку через лівий фланг. Кілька динамічних передач, Мудрик вивів на удар Судакова, а той пробив точнісінько під дальню стійку! Донеччани піджали Чорноморець і створили низку перспективних моментів. Марлос і Ісмаїлі організували нагоду для молодих українців, але Сікан не влучив по м'ячу, а Конопля пробив у Сікана...

Кінцівка тайму вийшла пекельна. Матвієнко забив після кутового, але судді скасували гол через руку Кривцова. Незабаром вже одесити пережили різний спектр емоцій протягом хвилини. Путря забив Пятову в ближній кут, однак перед тим заліз в офсайд. А на п'ятій компенсованій хвилині Шахтар подвоїв перевагу, коли хорошу комбінацію голом завершив Патрік.

У другому таймі гра була під контролем Шахтаря, за винятком кількох контратак господарів. Мудрик, Сікан, Ісмаїлі та Соломон могли робити рахунок розгромним – Кучерук рятував "моряків". На останніх хвилинах Ванат міг забити гол престижу, однак не дотягнувся до м'яча. А Соломон красиво оформив розгром! Шахтар набрав 12 очок і вийшов на перше місце УПЛ. Наступний матч "гірники" проведуть 25 серпня в Харкові проти Монако.

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Враження від резервістів Шахтаря

Найефектніший гравець матчу – Михайло Мудрик. У інстаграм-зірки проскакують нотки "піжонства", однак він перекрив їх величезною кількістю креативу. 4-5 кросів Мудрика в штрафний майданчик виглядали реально небезпечними. Він загострював навіть тоді, коли вся команда була сонною. Класний асист на Судакова і рейд від власного штрафного до виходу сам на сам з голкіпером – також в його активі. Якби Михайло реалізував той момент, був би претендентом на MVP туру. Окрім цього, Мудрик здивував грою у відборі.

У діях Георгія Судакова на позиції "десятки" сподобалися грамотні відкривання. Одне з таких призвело до гола. Помітний прогрес футболіста, видані Андрієм Шевченком аванси вже не здаються настільки дивними. Велика неприємність – травма Судакова. Він у боротьбі з Кадірі зазнав пошкодження.

Данило Сікан поки що зелений навіть для таких матчів. У нього немає впевненості, удари в'ялі, юний форвард ніби боїться м'яча. Потрібно ще рости і рости, щоб нав'язати боротьбу Траоре. Наразі Сікан багато працює без м'яча, постійно сконцентрований на епізодах, але не готовий до дорослого футболу. Момент наприкінці зустрічі, коли Данило вирвався на ворота і легко ткнув м'яч в суперника, показовий.

Юхим Конопля також виглядав наляканим, коли отримував пас – метушився. Асист покращив враження від гри Коноплі, однак це не половина і не чверть того, що дає команді Додо. Втім, значно більше провалювався лівий фланг Шахтаря. Ісмаїлі дуже далекий від нормальної форми. Повільний, боязливий у боротьбі та не пристосований до нових вимог (Де Дзербі вимагає від фулбеків зміщень в центр).

Андрій Пятов не грав в УПЛ 9 місяців, а таке враження, що 5 років. Капітан припустився двох грубих помилок, які дивом не стали результативними. Спершу Пятов віддав жахливий пас у власному штрафному – підстрахував Ісмаїлі. А ще 37-річний голкіпер пропустив у ближній кут простий удар Путрі. Страшний фейл, але врятував офсайд. У грі Пятова помітний брак ігрового тонусу.

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