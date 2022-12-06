Цітаішвілі освідчився коханій – романтичні кадри
Вінгер Леха Георгій Цітаішвілі, права на якого належать Динамо, завершив зі своїм холостяцьким життям.
Дівчина Цітаішвілі, Софія, у своєму Instagram показала романтичні кадри, на яких Гіо зробив пропозицію руки та серця.
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Зазначимо, що грузин освідчився в Таїланді, на курорті Пхукет. Пару в коментарях вже привітали деякі футболісти, зокрема Денис Бойко та Артур Авагімян.
Нагадаємо, що Цітаішвілі наразі виступає за польський Лех на правах оренди, а по завершенні сезону має повернутись в Динамо. У Польщі Гіо зіграв у 24 матчах, відзначившись голом та 2 асистами.
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