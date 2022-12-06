Вінгер Леха Георгій Цітаішвілі, права на якого належать Динамо, завершив зі своїм холостяцьким життям.

Дівчина Цітаішвілі, Софія, у своєму Instagram показала романтичні кадри, на яких Гіо зробив пропозицію руки та серця.

Пропозиція руки і серця по-білоруськи: обраниця футболіста отримала стусана і лише після цього – обручку

Зазначимо, що грузин освідчився в Таїланді, на курорті Пхукет. Пару в коментарях вже привітали деякі футболісти, зокрема Денис Бойко та Артур Авагімян.

Нагадаємо, що Цітаішвілі наразі виступає за польський Лех на правах оренди, а по завершенні сезону має повернутись в Динамо. У Польщі Гіо зіграв у 24 матчах, відзначившись голом та 2 асистами.

Бразилія вийшла в чвертьфінал ЧС-2022, розтрощивши Південну Корею за 36 хвилин