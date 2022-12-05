Найбільш нерівна пара 1/8 фіналу. Потужна Бразилія задушила конкурентів на груповому етапі, а Південній Кореї відверто пощастило вийти в плей-офф завдяки перемозі над немотивованою Португалією. Сенсації ніхто не чекав – команда Тіте має занадто хороший баланс класу та організації гри. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як пройшла битва за чвертьфінал між "селесао" та "азійськими тиграми".

Інтрига вмерла одразу

Бразилія любить на початку матчу приглядатися до суперника і вже з часом розганятися. Однак опоненти були настільки слабкими, що розвідка не знадобилася. Все було вирішено за перші 15 хвилин. Рафінья проскочив кількох корейців і прострілив вздовж воріт – Неймар пролетів повз м'яч, але Вінісіус замкнув дальню стійку.

Подвоїв перевагу Неймар. Рішарлісон заробив для лідера пенальті, підстерігши помилку Йона в штрафному майданчику. Ней в знущальному стилі реалізував 11-метровий. Шоковані корейці розгублено бігали, не знаючи, що робити. Просто майстер-клас від "селесао". Красиво та ефективно.

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Бразильський карнавал повернув фанів у золоту епоху "селесао"

"Пентакомпіони" після цього влаштували карнавал. Вони дозволяли собі ефектні фінти, перекидування та затяжні комбінації.Підопічним Тіте навіть не потрібно було організовувати перевантаження зон чи створювати хитрі схеми висмикування суперника з ліній – пасу на Неймара, Рішарлісона, Віні чи когось іншого з нападників вистачало, щоб витягнути на них одразу двох-трьох корейців. Словом, перед вболівальниками бігала справжня Бразилія 60-х.

Гол на 29-й хвилині вписувався у цей образ: Рішарлісон в оточенні кількох захисників пожонглював м'ячем і віддав пас Пакеті, а Лукас одразу перевів його на Тьягу Сілву – капітан же у дотик розрізав оборону передачею в карний майданчик на Рішарлісона. Нападник легко переграв голкіпера, а потім станцював разом з тренером. 3:0!

Os gringos reclamando do tite dançando pois agora eu quero que ele dance mais grave até TikTok

pic.twitter.com/j2g7eBc8v0 — Viúva. (@badviuv) December 5, 2022

На 36-й хвилині прилетів і четвертий гол – це Вінісіус увійшов на лівий край штрафного й по-знущальницьки підкинув м'яч над захисниками. Пакета ж прийняв його на 11-метровій позначці, пробивши у лівий нижній. 4:0! В компенсований час Рафінья й Лукас могли й "маніту" влаштувати, вриваючись на ударну позицію біля правого кута воротарського, однак Кім Син Гю парирував.

По перерві темп гри прогнозовано впав. Ближче до кінця зустрічі бразильці взагалі почали гратись, а Тіте проводив заміни – зокрема, на 63-й хвилині він випустив Дані Алвеса. На 89-й хвилині легендарний фулбек міг забити шедевральний гол у стилі Рішарлісона, пробивши боковими ножицями після навісу від Мартінеллі, але в останню мить постріл накрили.

Більше ж за інших старався Рафінья. Він двічі відкривався під проникні передачі на правий край штрафного і стріляв з мінімальної відстані. В обох випадках Кім Син Гю парирував.

Втім, було помітно, що Бразилія суттєво втратила в акуратності, зосередившись на ефектності своїх дій. Корейцям дозволяли все більше й більше, що вилилось у пропущений на 76-й хвилині гол. Аліссон врятувати не міг – Каземіро невдало виніс подачу від Сона, а Пек Син Хо вистрілив з лету прямо в праву дев'ятку. 4:1! Цей гол виявився останнім у зустрічі.

Аліссон серйозно вплинув на результат

Хто знає, як повернулася б гра, якби не блискуча форма Аліссона. Багато роботи у голкіпера не було – однак та, яку він провів , виявилась надзвичайно важливою. Голкіпер збірної Бразилії не дозволив Південній Кореї навіть спробувати повернутись у гру.

Зокрема, на 16-й хвилині "тигри" могли дещо закрутити інтригу, скоротивши рахунок дальнім ударом Хван Хі Чхана. Герой матчу проти Португалії запустив м'яч прямісінько в праву дев'ятку, однак Аліссон кінчиками пальців перевів сферу над поперечкою. Крім того, на 32-й хвилині бразилець відбив небезпечний простріл з гострого кута із мінімальної дистанції.

На старті другого Аліссон знову став героєм. Маркіньйос проспав закидання з глибини й не зміг зупинити ривок Сона за спину – як наслідок, нападник Тоттенхема вискочив віч-на-віч з голкіпером. Кореєць пробив у дальній кут, але воротар рукою встиг зачепити м'яч. Сфера пролетіла повз дальню стійку.

А як вам сейв на 68-й хвилині? Хван Хі Чхан стріляв метрів з 10-ти, але бразилець встиг зреагувати!

Вже за рахунку 4:1 корейці могли забити другий гол внаслідок проникної передачі на Чун Сун Хо. Йому вдалося вирватись практично сам на сам і пробити з гострого кута під ближню стійку, однак Аліссон виручив і тут – і байдуже, що лайнсмен помітив офсайд.

"Тигри" у попередніх матчах жили саме такими моментами. Створюючи небагато, вони постійно відроджували інтригу, а потім і перегортали хід зустрічі. Тоді голкіпери не рятували, а ось Аліссон не залишив жодних шансів Південній Кореї. На 80-й же хвилині він став співучасником красивої історії, поступившись місцем Вевертону.

У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу Бразилії з рахунком 4:1. "Селесао" вийшли у чвертьфінал ЧС-2022, де зустрінуться з Хорватією.

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