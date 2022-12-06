Вингер Леха Георгий Цитаишвили, права на которого принадлежат Динамо, завершил со своей холостяцкой жизнью.

Девушка Цитаишвили, София, в своем Instagram показала романтические кадры, на которых Гио сделал предложение руки и сердца.

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Отметим, что грузин сделал предложение в Таиланде, на курорте Пхукет. Пара в комментариях уже поздравили некоторые футболисты, в частности Денис Бойко и Артур Авагимян.

Напомним, что Цитаишвили выступает за польский Лех на правах аренды, а по завершении сезона должен вернуться в Динамо. В Польше Гио сыграл в 24 матчах, отличившись голом и 2 ассистами.

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