Неординарний випадок стався у чемпіонаті Білорусі – гравець хотів зробити пропозицію руки та серця, але стюард брутально втрутився у плани.

Владислав Шубовіч та його не надто вдала спроба освідчитись / скріншот з відео

Під час матчу між Сморгонню та Волною голом відзначився Владислав Шубовіч, який вирішив оригінально відсвяткувати свій забитий м'яч.

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Футболіст спланував, що після гола зробить пропозицію руки і серця своїй дівчині. Зіпсував усе стюард, який взагалі не оцінив ситуацію. Коли дівчина підійшла до кромки поля, то він намагався завадити та навіть відштовхнув жінку, через що футболіст одразу налетів на стюарда.

В підсумку, дівчина таки отримала обручку, а Сморгонь святкувала перемогу з рахунком 2:0.

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