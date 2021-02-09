"Після матчу з Ювентусом сказав, що треба шукати варіанти. Тому що не зможу сидіти, отримувати зарплату й удавати, що все нормально. Я хотів грати. Важко було. Однак це досвід – кожен повинен через це пройти.

Цітаішвілі зізнався, чому наважився покинути Динамо

Я поговорив з Вадимом Шаблієм (агентом. – прим.), татом. Зв'язалися з Ігорем і Григорієм Суркісами. Вони сказали, що все вирішує Луческу. Містер сказав: "Звичайно, тільки, щоб це було в Україні, щоб я бачив".

Мені не потрібно було довго говорити з Юрієм Максимовим. Він сказав: "Я на тебе розраховую". Цього достатньо. У контракті не прописано, що маю зіграти 100% ігор. Мені це непотрібно. Потрібно доводити та отримувати практику, а тут все залежить лише від мене", – сказав Цітаішвілі у коментарі YouTube-каналу SportArenaTV.

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